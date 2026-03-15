"نيويورك تايمز" تكشف عن نصيحة قدمها بن سلمان لترامب

كشفت صحيفة " تايمز"، عن نصيحة قدمها ولي السعودي للرئيس الأمريكي تخص .

وقالت الصحيفة، "النصيحة التي يتلقاها من ولي السعودي خلال مكالماتهما الهاتفية منذ بدء الحرب هو ضرورة الاستمرار بتوجيه الضربات القاسية لإيران".

وأضافت "هي في جوهرها تكرار للنصيحة التي كان الملك السعودي عبد الله، الذي توفي عام 2015، يقدّمها لواشنطن مرارًا ومفادها "اقطعوا رأس "، وفق الصحيفة.

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على ، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.