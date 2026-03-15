الجامعة العربية تكشف إمكانية عودة "القوة العربية المشتركة"

وأكد الأمين العام المساعد للجامعة أن الموضوع طرح سابقا قبل أكثر من عقد، ولا تزال الجامعة تحتفظ بـ"ذاكرة مؤسسية" كاملة بشأنه، جاهزة لإعادة إحيائه إذا قررت الدول الأعضاء ذلك.وأوضح زكي أن الفكرة طرحت رسميا في قمة العربية عام 2015 بمبادرة مصرية من ، وصدر قرار بتشكيل القوة، إلا أن النقاش توقف بعد قطع شوط من البحث بسبب عدم اكتمال التفاهمات السياسية اللازمة للتنفيذ.وأشار زكي إلى أن الأوضاع الإقليمية في 2015 تختلف جذريا عن الواقع الحالي في 2026، معتبرا أن "هناك حاجة أكبر اليوم" لتفعيل مثل هذه الفكرة لمواجهة التهديدات المشتركة.كما أكد الدبلوماسي العربي أنه إذا ظهرت رغبة عربية في إعادة طرح الملف، فسوف يدرج على جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للجامعة، مشددا على أن الجامعة تتابع التطورات وتتحرك وفق قرارات الدول الأعضاء.وشدد الأمين العام المساعد على أن حق في الرد على أي اعتداءات تتعرض لها هو "حق سيادي مكفول" بموجب القانون الدولي وميثاق ، موضحا أن أي دولة تتعرض لاعتداء يحق لها الرد في التوقيت والطريقة المناسبة.وأشاد بـ"الحكمة الكبيرة" التي أظهرتها القيادات العربية خاصة في دول في عدم الانجرار حتى الآن إلى مواجهة عسكرية مباشرة رغم الاعتداءات.