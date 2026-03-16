عشرات الايرانيين يعبرون لشمال العراق ويصفون ما يحدث على الارض في ايران

ونقلت "اسوشيتد برس"، ان عشرات الايرانيين عبروا الى شمال في أول يوم تفتح فيه الحدود منذ أن ضربت الحرب بلادهم، لشراء مواد غذائية أرخص، والوصول إلى الإنترنت، والتواصل مع أقاربهم، والعثور على عمل.وقال إن الغارات الجوية المتواصلة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، جعلا الحياة في تزداد صعوبة، فيما شوهدت شاحنات محملة بالبضائع شقت طريقها بشكل متعرج عبر معبر حاجي عمران ذاهبة من الى .وأصبح إقليم شريان حياة بالغ الأهمية للإيرانيين، في المنطقة التي دمرتها الحرب، للوصول إلى العالم الخارجي، بحسب وكالة اسوشيتد برس، التي قالت ان جميع الأكراد الإيرانيين، الذين أجرت معهم الوكالة مقابلات، طالبوا عدم كشف هويتهم، قائلين إنهم يخشون على سلامتهم من انتقام أجهزة الاستخبارات الإيرانية، التي يقولون إنها تراقب أي شخص يتحدث إلى وسائل الإعلام.وعبرت امرأة كردية من مدينة بيرانشهر الإيرانية الحدود، يوم الأحد، للتواصل مع أقاربها وتجهيز احتياجاتها الأساسية، وكانت قد قطعت مسافة 15 كيلومتراً، وقالت إن "الوضع في إيران مريع. والناس لا يشعرون بالأمان، وأسعار الأشياء غالية، ولا يريد الناس مغادرة منازلهم"، وبعد نحو نصف ساعة، أسرعت بالعودة عبر الحدود حاملة حقيبتين بلاستيكيتين مملوءتين بمواد البقالة، وأوضحت أن أطفالها في انتظارها في المنزل.وأصبح الوضع بالغ السوء إلى حد أن عاملاً آخر في مصنع للمعادن يقيم في الإقليم توسل إلى عائلته في أورميا بأن تنتقل وتقيم معه، ووصل أفراد عائلته، بما في ذلك زوجته و3 من أطفاله، الأحد، واستراحوا في أحد المطاعم على جانب الطريق، وقال إن قوات الأمن لم تعد تتحصن في قواعدها بعد الضربات المتكررة.