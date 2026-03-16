الاتحاد الاوروبي يفكر بالمشاركة في تأمين مضيق هرمز

وقالت كالاس ان هناك مناقشات مع بشأن ، مشيرة الى انها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن إغلاق مضيق هرمز.وذكرت كالاس أن "سيبحث ما إذا كان من الممكن تعديل تفويض المهمة البحرية الأوروبية أسبيدس، لتشمل العمل في مضيق هرمز".وتشير تقارير دولية الى ان يجري اتصالات مكثفة لاعلان "تحالف هرمز"، للمساعدة الدولية في فتح مضيق هرمز ومنع التهديد الايراني للسفن والناقلات النفطية، حيث اشار ترامب الى ان الدول التي تستفيد من مضيق هرمز ومن النفط الخليجي العابر من خلاله مسؤولة عن المشاركة في تأمين مضيق هرمز وهو ليس شأنا امريكيا فحسب.وتشير التقارير الى ان ترامب فاتح 7 بلدان للمشاركة بهذا الامر لكن بعض الدول رفضت المشاركة، الامر الذي وصفه ترامب بأن " لن تنسى هذا الموقف".