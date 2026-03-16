عراقجي: قصف إسرائيل مستودعات وقود بطهران جريمة إبادة بيئية
2026-03-16 | 08:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
150 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
وصف
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
اليوم الاثنين قصف
إسرائيل
مستودعات وقود في العاصمة الإيرانية
طهران
قبل أيام بـ"جريمة إبادة بيئية"، تستوجب معاقبة تل أبيب عليها.
وأوضح الوزير عراقجي -في تدوينة له على حسابه في منصة "إكس"- أن قصف الجيش الإسرائيلي مستودعات وقود في
طهران
"انتهاك للقانون الدولي"، مشيرا إلى أن "سكان طهران يواجهون أضرارا طويلة الأمد تلحق بصحتهم كما أن لتلوث التربة والمياه الجوفية آثارا تمتد لأجيال".
والثلاثاء الماضي، ذكر مندوب
إيران
في
الأمم المتحدة
أمير سعيد إيرفاني أن استهداف مستودعات وقود في طهران ومدن إيرانية أخرى أدى لانبعاث ملوثات سامة، وأن التلوث الناتج عن الانفجارات يشكل "خطرا صحيا كبيرا على المدنيين خصوصا الأطفال".
تحذير دولي
وحذرت
منظمة الصحة
العالمية الثلاثاء الماضي من أن المطر الأسود والمركبات السامة في أجواء إيران بعد الغارات على منشآت النفط ربما تسببت في مشكلات تنفسية، ودعمت إيران في حث السكان على البقاء في منازلهم.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أغار في السابع من الشهر الحالي على خزانات وقود في طهران قال إن القوات الإيرانية تستخدمها، في حين أفادت
وكالة مهر الإيرانية
بأن هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت مخازن وقود الطائرات في مطار مهر آباد في العاصمة الإيرانية.
وفي اليوم الموالي، قال الجيش الإيراني إنه استهدف مصافي نفط ومستودعات وقود في حيفا بإسرائيل بطائرات مسيرة ردا على الهجمات على مستودعات النفط بطهران.
ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي أن ضرب تل أبيب مستودعات الوقود في طهران أدى لأول خلاف كبير بين
أمريكا
وإسرائيل منذ بدء الحرب على إيران.
وأوردت صحيفة "
نيويورك
تايمز" الأمريكية عن مصادر أن
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
تجاهل نصيحة
الرئيس دونالد ترامب
وقائد
القيادة المركزية
بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر واستهدف مستودعات النفط الإيراني.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
