عراقجي: قصف إسرائيل مستودعات وقود بطهران جريمة إبادة بيئية

وأوضح الوزير عراقجي -في تدوينة له على حسابه في منصة "إكس"- أن قصف الجيش الإسرائيلي مستودعات وقود في "انتهاك للقانون الدولي"، مشيرا إلى أن "سكان طهران يواجهون أضرارا طويلة الأمد تلحق بصحتهم كما أن لتلوث التربة والمياه الجوفية آثارا تمتد لأجيال".والثلاثاء الماضي، ذكر مندوب في أمير سعيد إيرفاني أن استهداف مستودعات وقود في طهران ومدن إيرانية أخرى أدى لانبعاث ملوثات سامة، وأن التلوث الناتج عن الانفجارات يشكل "خطرا صحيا كبيرا على المدنيين خصوصا الأطفال".تحذير دوليوحذرت العالمية الثلاثاء الماضي من أن المطر الأسود والمركبات السامة في أجواء إيران بعد الغارات على منشآت النفط ربما تسببت في مشكلات تنفسية، ودعمت إيران في حث السكان على البقاء في منازلهم.وكان الجيش الإسرائيلي قد أغار في السابع من الشهر الحالي على خزانات وقود في طهران قال إن القوات الإيرانية تستخدمها، في حين أفادت بأن هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت مخازن وقود الطائرات في مطار مهر آباد في العاصمة الإيرانية.وفي اليوم الموالي، قال الجيش الإيراني إنه استهدف مصافي نفط ومستودعات وقود في حيفا بإسرائيل بطائرات مسيرة ردا على الهجمات على مستودعات النفط بطهران.ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي أن ضرب تل أبيب مستودعات الوقود في طهران أدى لأول خلاف كبير بين وإسرائيل منذ بدء الحرب على إيران.وأوردت صحيفة " تايمز" الأمريكية عن مصادر أن الإسرائيلي تجاهل نصيحة وقائد بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر واستهدف مستودعات النفط الإيراني.