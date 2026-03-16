بعدّ الحديث عن اغتياله.. سفير مصر السابق بإسرائيل يكشف المكان المرجح لوجود نتنياهو

وذكر سالم أن هذه التكهنات ظهرت بالتزامن مع انتشار شائعات حول محاولة اغتيال نتنياهو أو وفاته، قبل أن يظهر الأخير لاحقاً لينفي تلك الأنباء.وأضاف أن الحكومات الإسرائيلية اعتادت في أوقات الأزمات عقد اجتماعاتها في منشآت محصنة تحت الأرض، لافتاً إلى أن نتنياهو سبق أن عقد اجتماعاً لحكومته عام 2023 داخل محصنة لأسباب أمنية.وأكد الدبلوماسي المصري أن الشائعات غالباً ما تتحول إلى أداة من أدوات الحرب النفسية خلال الصراعات، إذ تُستخدم للتأثير في الرأي العام وإرباك الخصوم، خاصة في ظل غياب المعلومات الواضحة حول ما يجري على الأرض.