واشنطن تعلن تنفيذ 6 آلاف مهمة قتالية في ايران: الهدف تدمير البرنامج الصاروخيّ والمسيرات



أعلنت ، الاثنين، أن القوات الأميركية تواصل تنفيذ ضربات دقيقة داخل ، مؤكدة تحقيق تقدم في استهداف القدرات العسكرية الإيرانية.



وأوضحت القيادة أن العمليات تركز على تدمير البرنامج الصاروخي والطائرات المسيّرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى تدمير مبانٍ تُستخدم في تصنيع الصواريخ وعدد من السفن الحربية الإيرانية.



كما أكدت أن الطيارين الأميركيين نفذوا أكثر من ستة آلاف مهمة قتالية منذ بدء العمليات، فيما تم تدمير أكثر من 90 هدفاً عسكرياً في جزيرة خارك يوم الجمعة الماضي.