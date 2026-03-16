ترامب يطلب العون بفتح هرمز من الدول التي تحصل على نفطها منه

وقال ، انه "نحث الدول الأخرى التي تحصل على نفطها من خلال على تقديم العون لنا لإبقاء المضيق مفتوحا".واضاف، إن " وجهت ضربات واسعة ضد "، مؤكداً أن "القوات الأمريكية قضت على والبحرية الإيرانية إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي والرادارات، في إطار عمليات عسكرية متواصلة ضد مواقع داخل إيران".وتابع أن "البحرية الإيرانية تعرضت لضربات كبيرة"، مشيراً إلى أن "العديد من السفن الإيرانية تم إغراقها، وأن القدرات العسكرية الإيرانية تراجعت بشكل كبير نتيجة العمليات الأخيرة".وأوضح أن "الضربات استهدفت أيضاً البنية التحتية للصواريخ والطائرات المسيّرة، قائلاً إن الولايات المتحدة تقوم حالياً بتفكيك القاعدة الإيرانية لتصنيع الصواريخ والمسيرات، وأن استهدفت اليوم ثلاثة مواقع تستخدمها إيران في تصنيع هذه الأسلحة".وأكد أن "إيران لم يعد لديها عدد كبير من الصواريخ"، مشيراً إلى أن "الهجمات الأمريكية أدت إلى انخفاض بنسبة 90% في إطلاق الصواريخ الباليستية وبنسبة 95% في هجمات الطائرات المسيّرة".واكمل أن "الضربات العسكرية تتواصل من مختلف الاتجاهات ساعة بعد ساعة ضد أهداف داخل إيران"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة استهدفت أكثر من 7000 هدف في أنحاء البلاد، معظمها مواقع تجارية وعسكرية".و حذر ترمب من أن "منشآت النفط الإيرانية قد تكون ضمن الأهداف مستقبلاً"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة لم تكن ترغب في تدمير أنابيب النفط في جزيرة خارك، لكنها قادرة على فعل ذلك، مضيفاً أن عدم استهداف تلك الأنابيب قد لا يستمر".واختتم ترمب بالقول إن "إيران أصبحت نمراً ورقياً بعد الضربات الأخيرة"، مؤكداً أن "ما قامت به الولايات المتحدة كان يجب أن يتم قبل سنوات عديدة".