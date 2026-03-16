انقرة تحذر مواطنيها في العراق

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، "في هذا الوقت الذي من المرجح أن تتدهور فيه الأوضاع الأمنية في بشكل سريع بسبب تأثير التطورات الإقليمية وازدحام الساحات ومناطق التجمعات والمستوطنات المدنية في جميع أنحاء البلاد ضمن ببغداد وكذلك مناطق التظاهرات الاحتجاجية حول المنطقة وبغداد و مطارات الدولية، نوصي بإيلاء أقصى الاهتمام من أجل السلامة الشخصية لمواطنينا".واضافت ان "مطار العراق مغلق أمام حركة المرور بسبب النزاعات المستمرة في المنطقة، وتم الإعلان في هذه المرحلة عن عدم فتح المطار حتى 19 اذار 2026 (الساعة 12.00)، وفي هذا الإطار يذكر أنه من الممكن السفر إلى بلادنا عن طريق البر مع الاهتمام الشديد بالظروف المحلية وظروف السلامة".وبينت ان " بين بلدنا والعراق لا يزال مفتوحًا أمام المرور وتستمر أنشطة بوابة حبور/ابراهيم خليل الحدودية، وخلال هذه الفترة نكرر التأكيد أنه من المستحسن لمواطنينا تجنب السفر إلى العراق ما لم يكن هناك سبب ضروري".