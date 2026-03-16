بزشكيان: لا معنى لحديث إنهاء الحرب ما لم نضمن عدم تكرار الهجمات

وقال بزشكيان في كلمة له، "أكدت للرئيس الفرنسي على أن لم تبدأ الحرب وأن ضد حق طبيعي ونحن بارعون فيه".

وأضاف "يجب وقف استخدام القواعد الأمريكية في المنطقة ضد إيران بهدف زعزعة العلاقات مع جيراننا"، مردفا "لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة مع الغزو الصهيوني الأمريكي لبلادنا".

ولفت بزشكيان الى أن "إيران لن تستسلم للمتنمرين ونتوقع من إدانة الغزو وإقناع المعتدين باحترام القانون الدولي"، مضيفا "الحديث عن إنهاء الحرب لا معنى له ما لم نضمن ألا تتكرر الهجمات على أرضنا في المستقبل".