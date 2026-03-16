فرنسا.. محاكمة غيابية لمتهم بالمشاركة في الإبادة بحق الإيزيديين

وتستمر محاكمة صبري الصيد (42 عاما)، المولود في مدينة جنوب ، حتى يوم الجمعة المقبل، أمام في ، حيث يواجه تهما بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ فيها، على خلفية أفعال يُشتبه بارتكابه اياها بين عامي 2014 و 2016.وتمثّل ثلاث نساء إيزيديات الطرف المدني في المحاكمة، على أن تدلي اثنتان منهن بشهادتيهما أمام المحكمة.وكان الصيد مقرّبا من الأخوين كلان اللذين أعلنا مسؤوليتهما عن هجمات 13 2015 في فرنسا، كما كان على صلة بالجهادي الذي قتل في العام 2012 ثلاثة جنود وثلاثة أطفال ومدرّسا في مدرسة يهودية خلال هجوم دام نفذه بين مدينتي تولوز ومونتوبان.وانضم الصيد إلى تنظيم " " في السورية عام 2014، وأفادت تقارير بأنه قُتل في 2018 في ظروف غامضة، وبغياب أي دليل رسمي على وفاته، يُعتبر المتهم فارا ويُحاكم على هذا الأساس أمام محكمة جنايات تضم ثلاثة قضاة دون محلفين.وقالت كليمانس بيكتارت، المحامية عن النساء الإيزيديات الثلاث وأطفالهن الثمانية، إن المحاكمة ستسمح بـ" مختلفة للجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش".وأضافت: "من الضروري أن تسلط المحاكمة الضوء على الانتهاكات الخطيرة التي ارتُكبت ضد السكان المدنيين، وخصوصا على سياسة الإبادة الجماعية التي تمّ تنفيذها ضد السكان الإيزيديين".ويقول قضاة التحقيق إن الصيد المعروف في باسم " الفرنسي"، "شارك بشكل كامل في سياسة تنظيم داعش لاستعباد هذه الأقلية، ونفذها بنفسه"، ويؤكدون أنه "أخضع عددا من الأسرى للاستعباد الجنسي" عبر ارتكاب "عمليات اغتصاب متكررة ومنتظمة، وحرمهم الطعام والماء".