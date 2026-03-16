فرنسا.. محاكمة غيابية لمتهم بالمشاركة في الإبادة بحق الإيزيديين
دوليات
2026-03-16 | 14:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
65 شوهد
بدأت اليوم الاثنين في
فرنسا
، محاكمة غيابية لمتهم مشتبه بمشاركته في الإبادة الجماعية بحق الأقلية الإيزيدية في
سوريا
، في أول قضية من نوعها تنظر فيها المحاكم الفرنسية.
وتستمر محاكمة صبري الصيد (42 عاما)، المولود في مدينة
تولوز
جنوب
فرنسا
، حتى يوم الجمعة المقبل، أمام
محكمة الجنايات
في
باريس
، حيث يواجه تهما بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ فيها، على خلفية أفعال يُشتبه بارتكابه اياها بين عامي 2014 و 2016.
وتمثّل ثلاث نساء إيزيديات الطرف المدني في المحاكمة، على أن تدلي اثنتان منهن بشهادتيهما أمام المحكمة.
وكان الصيد مقرّبا من الأخوين كلان اللذين أعلنا مسؤوليتهما عن هجمات 13
نوفمبر
2015 في فرنسا، كما كان على صلة بالجهادي
محمد مراح
الذي قتل في العام 2012 ثلاثة جنود وثلاثة أطفال ومدرّسا في مدرسة يهودية خلال هجوم دام نفذه بين مدينتي تولوز ومونتوبان.
وانضم الصيد إلى تنظيم "
داعش
" في
المنطقة العراقية
السورية عام 2014، وأفادت تقارير بأنه قُتل في 2018 في ظروف غامضة، وبغياب أي دليل رسمي على وفاته، يُعتبر المتهم فارا ويُحاكم على هذا الأساس أمام محكمة جنايات تضم ثلاثة قضاة دون محلفين.
وقالت كليمانس بيكتارت، المحامية عن النساء الإيزيديات الثلاث وأطفالهن الثمانية، إن المحاكمة ستسمح بـ"
قراءة
مختلفة للجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش".
وأضافت: "من الضروري أن تسلط المحاكمة الضوء على الانتهاكات الخطيرة التي ارتُكبت ضد السكان المدنيين، وخصوصا على سياسة الإبادة الجماعية التي تمّ تنفيذها ضد السكان الإيزيديين".
ويقول قضاة التحقيق إن الصيد المعروف في
سوريا
باسم "
أبو دجانة
الفرنسي"، "شارك بشكل كامل في سياسة تنظيم داعش لاستعباد هذه الأقلية، ونفذها بنفسه"، ويؤكدون أنه "أخضع عددا من الأسرى للاستعباد الجنسي" عبر ارتكاب "عمليات اغتصاب متكررة ومنتظمة، وحرمهم الطعام والماء".
الأكثر مشاهدة
تغطية خاصّة
العالم يبحث عن حلول لامدادات الطاقة مع اتساع نطاق الحـ.رب - تغطية خاصة | 2026
15:00 | 2026-03-16
تغطية خاصّة
العالم يبحث عن حلول لامدادات الطاقة مع اتساع نطاق الحـ.رب - تغطية خاصة | 2026
15:00 | 2026-03-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-03-2026 | 2026
14:00 | 2026-03-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-03-2026 | 2026
14:00 | 2026-03-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-16
حديث رمضان
العولمة الإلكترونية - حديث رمضان - حلقة ٢٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-16
حديث رمضان
العولمة الإلكترونية - حديث رمضان - حلقة ٢٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-16
سوشيل رمضان
تحذيرات من ترندات TikTok - سوشيل رمضان - حلقة ٢٧ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-16
سوشيل رمضان
تحذيرات من ترندات TikTok - سوشيل رمضان - حلقة ٢٧ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-16
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
