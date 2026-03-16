إيران تحذر رومانيا من عواقب السماح لأمريكا باستخدام قواعدها

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي خلال إحاطة صحفية أن هذا التوجه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، مشيرا إلى أن بلاده تتابع عن كثب مواقف من مجريات النزاع المتصاعد في المنطقة.

جاء هذا التحذير في أعقاب تصويت البرلمان الروماني بتاريخ 11 مارس 2026 على قرار يتيح نشر عسكرية أمريكية إضافية وطائرات حربية على أراضيها، وذلك بناء على توصية المجلس الاعلى للدفاع الوطني (CSAT).



يأتي هذا القرار في سياق التطورات الميدانية المتسارعة في المنطقة، إذ شنت وإسرائيل في الـ28 من فبراير الماضي ضربات عسكرية على مواقع إيرانية، بما فيها العاصمة ، في حين ترد طهران بضربات مضادة تستهدف الأراضي الإسرائيلية والمنشآت الأمريكية في الشرق الأوسط.