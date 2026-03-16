الجيش الكويتي: البلاد تتعرض لهجوم صاروخي وطائرات مسيرة

أعلنت رئاسة للجيش في أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة تستهدف أجواء البلاد.

وأوضحت رئاسة الأركان أن "الأصوات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناجمة عن عمليات اعتراض تنفذها أنظمة الدفاع الجوي، في إطار التعامل مع التهديدات الجوية".



ودعت الجهات العسكرية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، ومتابعة المعلومات عبر القنوات الرسمية فقط.