واشنطن تطالب رعايها بمغادرة العراق فورا

وجاء في البيان: "لقد حرضت الميليشيات على شن هجمات ونفذتها بالفعل ضد مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء ، بما في ذلك إقليم . يجب على المواطنين الأمريكيين مغادرة العراق فورا".وأضاف البيان: "لقد هاجمت الميليشيات مرارا وتكرارا المنطقة الدولية في . لا تزال المنطقة الدولية مغلقة، مع استثناءات محدودة. كما وقعت هجمات متكررة في المنطقة المحيطة بمطار الدولي والقنصلية الأمريكية العامة في أربيل"، مردفا "لا تحاولوا التوجه إلى السفارة في أو القنصلية في أربيل في ظل المخاطر الأمنية المستمرة.ونصحت السفارة المواطنين الأمريكيين "لا تسافروا إلى العراق بسبب مخاطر الإرهاب والاختطاف والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية ومحدودية قدرة الحكومة الأمريكية على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في العراق. لا تسافروا إلى العراق لأي سبب من الأسباب. غادروا الآن إذا كنتم هناك".