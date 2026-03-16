​بيان لخمس دول يحذر من أي هجوم بري إسرائيلي على لبنان

وجاء في بيان مشترك من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في "، داعيا إلى "تفاوض الإسرائيليين واللبنانيين على حل سياسي مستدام".

وأضاف البيان "يجب تجنب أي هجوم إسرائيلي بري كبير على لبنان فعواقبه وخيمة".

ولفت البيان المشترك الى أن "أي هجوم بري إسرائيلي كبير على لبنان قد يؤدي إلى صراع طويل الأمد".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال اليوم الاثنين، ‌إن قواته بدأت ‌عمليات ‌برية محدودة ضد ‌مواقع ‌ل⁠حزب الله في جنوب ⁠لبنان ‌في ⁠الأيام القليلة ⁠الماضية لتعزيز ⁠الدفاعات الأمامية.