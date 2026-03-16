الاتحاد الأوروبي يرفض إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

وقالت كالاس خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء خارجية في ، اليوم الاثنين: "هذه ليست حربنا ونحن لم نشنها".وأضافت أن "لدينا بعثة Aspides في البحر الأحمر، لكن الوزراء لم يظهروا أي رغبة في توسيع تفويضها".وكان الرئيس الأمريكي قد دعا الدول التي تعتمد على التوريدات عبر إلى إرسال سفنها إلى المنطقة لمرافقة السفن التجارية وضمان أمن الملاحة، وحذر أعضاء حلف من "عواقب سيئة" إن لم يساعدوا في المنطقة.تجدر الإشارة إلى أن هددت باستهداف أي سفينة تابعة للولايات المتحدة أو أو الدول الداعمة لعمليتهما العسكرية ضد إيران في مضيق هرمز، الذي تمر به نحو 25% من توريدات النفط العالمية.