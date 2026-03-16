ترامب يحدد موعد حسم الحرب مع إيران

وقال في كلمة له، القيادة الإيرانية شرسة وقتلت 32 ألف متظاهر، الإيرانيون عنيفون ولو كان لديهم سلاح نووي لاستخدموه".

وأضاف "لو لم ألغ الاتفاق النووي الأكثر لامتلكت سلاحا نوويا وفجرت به الشرق الأوسط وقصفتنا"، مردفا "لا أرغب في نشوب حروب ومبدئي هو السلام القائم على القوة".

وشدد ترامب "لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا وها نحن قد اتخذنا هذا الإجراء العسكري ضدها"، مضيفا "لو لم نبدأ العمليات العسكرية ضد إيران لكانت قد نشبت حرب نووية وتطورت لتصبح الحرب العالمية الثالثة".

وتابع "ألحقنا ضررا بالغا بإيران خلال أسبوعين فقط وما أنجزناه عمل من أجل العالم"، لافتا "بالتأكيد يمكننا حسم الحرب خلال هذا الأسبوع".