في مصر.. تحديد موعد عيد الفطر فلكيا

وبحسب البيان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 رمضان 1447 هـ، الموافق 19 مارس 2026 والمعروف بيوم الرؤية.وأوضح أن الجديد سيبقى مرئيا في سماء المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 35 دقيقة بعد غروب ذلك اليوم.أما في باقي محافظات ، فتتراوح مدة بقائه بين 30 و37 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية الأخرى، تتراوح المدة بين 11 و44 دقيقة بعد الغروب.وأكد المعهد أنه بناء على هذه الحسابات الفلكية، تكون غرة شهر شوال 1447 هـ فلكيا يوم الجمعة 20 مارس 2026، وهو أول أيام عيد المبارك.