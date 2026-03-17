البيت الابيض يتوقع انتهاء الحرب ضد ايران في "الامد القريب"

وذكر هاسيت، ان مستوى الإفراج المنسق عن احتياطيات النفط قد يرتفع إذا لزم الأمر، في ظل تقلبات الأسواق المرتبطة بالحرب في .وتوقع في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" أن تعود أسعار النفط ستعود إلى نطاق يتراوح بين 50 و60 دولاراً للبرميل في وقت لاحق من العام.أضاف هاسيت أن السيناريو الأساسي لفترة الحرب في إيران يتراوح بين 4 و6 أسابيع، مشيراً إلى أن التطورات الحالية متقدمة على هذا ، مع توقعه انتهاء الحرب في الأمد القريب.