"إهداءً للأطفال الضحايا".. الحرس الثوري يعلن تفاصيل الموجة الـ58 من عملياته ضد "اسرائيل"

وذكر بيان للحرس، انه "تم تنفيذ الموجة الثامنة والخمسين من عملية "الوعد 4" بالرمز المبارك "يا علي عليه السلام"، إهداءً لجميع أطفال شهداء حرب رمضان، وخصوصاً أطفال مدرسة ميناب وأصغر شهيد حرب رمضان، مجتبى البالغ 3 أيام، ضد أهداف في شمال ووسط الأراضي المحتلة تشمل: نهاريا، بيت شمش، تل أبيب، الغربية، بالإضافة إلى قواعد في وعلي ، الخرج، والأسطول الخامس البحري".واضاف البيان انه "تم استخدام أنظمة دقيقة، صواريخ نقطية وفائقة القوة مثل خرمشهر (برأس حربي 2 طن)، قدر بعدة رؤوس، فتاح، وخيبرشكن، بالإضافة إلى أنظمة متوسطة المدى فاتح وقيام، وطائرات مسيرة هجومية".واشار البيان الى انه "تم تنفيذ العمليات بشكل مؤثر وناجح تمامًا منذ فجر اليوم، بتوفيق من الله ".