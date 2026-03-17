ترامب: عملنا في إيران يسير أسرع من الجدول الزمني المقرر

اعتبر الرئيس الأمريكي ، أن عمل قوات بلاده في يسير أسرع من المقرر.

وقال في تصريحات صحافية، "نقوم بعمل جيد في ولن نتراجع ولا يمكنهم امتلاك سلاح نووي وهم يدركون ذلك تماما الآن".

وأضاف "عملنا في إيران يسير أسرع من المقرر".

ولفت الرئيس الأمريكي الى أنه "لو لم نضرب المنشآت النووية الإيرانية الصيف الماضي لكانت إيران صنعت سلاحا نوويا".

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.