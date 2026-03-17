هجوم صاروخي إيراني ضخم يستهدف "إسرائيل"

شهدت "إسرائيل" تصعيدا عسكريا واسعا بعد تنفيذ هجوما صاروخيا ضخما، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة.

وأفادت تقارير ميدانية بسماع دوي انفجارات قوية في سماء نتيجة محاولات اعتراض الصواريخ، وسط حالة استنفار واسعة واستعدادات مكثفة من منظومات الدفاع الجوي.

وامتد تأثير الهجوم إلى الكبرى والسهل الساحلي والشارون، حيث تحدثت تقارير أولية عن وقوع إصابات وأضرار مادية في عدة مواقع ضمن غوش دان، إضافة إلى تسجيل سقوط صاروخي في بتاح تكفا وتصاعد الدخان من مواقع متفرقة بينها محطة قطار، كما توجهت فرق الإسعاف والإطفاء إلى نقاط عدة في وسط عقب سقوط شظايا صاروخية.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض الصواريخ المستخدمة كانت من النوع الانشطاري، في حين أعلنت الجبهة الداخلية إصدار مبكر ثان تحسبا لموجة جديدة من الهجمات.