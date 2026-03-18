عراقجي: لا نضرب أهدافا مدنية في الدول المجاورة

وقال في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة: "نحن لا نؤمن بوقف إطلاق النار، بل نؤمن بإنهاء الحرب على جميع الجبهات".وأشار عراقجي إلى ان هذا الامر "يخدم السلام في المنطقة، بحيث يتم حل مسألة الحرب فيها مرة واحدة وإلى الأبد، ونشهد السلام في جميع أنحاء المنطقة، في واليمن والعراق وإيران وسائر دول المنطقة".وأضاف: "أعتقد أن السلام في المنطقة يجب أن يكون شاملا ودقيقا ويشمل جميع الدول".وتابع الوزير: " لا تضرب أهدافا مدنية في الدول المجاورة"، موضحا أن "طهران وفي ردها على العدوان الأمريكي لا تقتصر على قواعدها العسكرية بل تضرب منشآت أمريكية أخرى أيضا".وعن أزمة ، قال عراقجي: "يجب التوصل إلى اتفاقيات جديدة بشأن مضيق هرمز والملاحة فيه".ويستمر التصعيد العسكري في المنطقة، حيث بدأت وإسرائيل في 28 شباط الماضي بشن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مما أسفر عن تدمير وسقوط ضحايا مدنيين.وتشن بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.