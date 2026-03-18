الجيش الإيراني يعلن إجباره "أبراهام لينكولن" على مغادرة المنطقة

أفاد الجيش الإيراني في بيانه رقم 32، اليوم الأربعاء، أن صواريخ بحرية الجيش الايراني ترغم حاملة الطائرات الأمريكية " " على الهرب من المنطقة.وجاء في البيان: " للجيش وردا على جرائم الخبيثة وتزامنا مع مراسم الوداع مع شهداء المدمرة دنا الـ 84 الكرام وإحياء ذكرى 20 شهيدا آخر للمدمرة فقدوا، قد أبعدت حاملة الطائرات "ابراهام لينكولن" عن المنطقة، بتنفيذها عمليات صاروخية واطلاق صواريخ ساحل- بحر قوية".وعلى صعيد متصل، أفاد الإيراني، في 12 مارس الجاري، بتعرض حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكون لأضرار كبيرة إثر استهدافها بالصواريخ والمسيرات.وأضاف الحرس الثوري في بيان أن "حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكون تنسحب الآن نحو بعد استهدافها".وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من الضربات المتبادلة التي تشهدها المنطقة منذ 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عمليات عسكرية واسعة ضد أهداف إيرانية، بما فيها العاصمة .وتواصل منذ ذلك الحين شن هجمات انتقامية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية استهدفت وقواعد أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.