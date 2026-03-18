زاخاروفا تهاجم ازدواجية المعايير الإنسانية.. أين أنجلينا جولي عن مدرسة ميناب الإيرانية ؟

وأوضحت ، في تعليق لها على إذاعة "سبوتنيك"، أن مدرسة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية شهدت مقتل ما يقرب من 180 شخصا، معظمهم من الأطفال، في حادثة مأساوية لم تحظ بالاهتمام الإعلامي والدولي الذي حظيت به أحداث بوتشا. وتساءلت زاخاروفا بنبرة ساخرة: "أين كل هذه الطوابير؟ أين كل هذه الطائرات الخاصة؟ أين ؟ أين هم جميعا، هؤلاء المستذئبون الهوليووديون الذين تبنوا أطفالا من جميع القارات تحت ذرائع تبدو نبيلة، ليظهروا للعالم كم هم من أنصار الدولية؟"‎وأضافت أن هؤلاء الأطفال، الذين يتم انتزاعهم من بيئاتهم، يتعرضون لاحقاً لعمليات تغيير جنسي وتجارب قاسية، حيث يتم "إجراء تجارب" عليهم تحت مسميات مختلفة.‎ولفتت الدبلوماسية الروسية إلى أن قائمة القادة والمسؤولين الغربيين الذين زاروا موقع أحداث بوتشا "يمكن إطالتها إلى ما لا نهاية"، مشيرة إلى أنه "إذا كان هؤلاء الأشخاص قلقين حقا على مصير المدنيين، فيجب عليهم توجيه انتباههم نحو ".