تصعيد جديد.. ضرب منشأة غاز إيرانية بتنسيق أمريكي - إسرائيلي لأول مرة

وأفادت وكالة “فارس” بسماع دوي انفجارات عنيفة في منطقة عسلوية بمحافظة بوشهر، مع تسجيل إصابات في خزانات ومنشآت للغاز داخل المصفاة، دون صدور حصيلة رسمية للخسائر حتى الآن.في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أن الهجوم استهدف “منشأة الغاز الإيرانية الكبيرة” في بوشهر، مؤكدًا أن العملية نُفذت بالتنسيق مع .كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر، أن استهداف مصنع لمعالجة الغاز في يمثل سابقة، إذ تُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها قصف بنى تحتية اقتصادية بهذا الحجم منذ بدء التصعيد.