"ترتبط بحقل قطري".. الدوحة غاضبة بعد قصف اسرائيل منشآت غاز ايرانية

وذكر في تدوينة له، أن الحقل يُعد امتدادًا لحقل في ، ما يجعله جزءًا من منظومة الطاقة الحيوية عالميًا، مؤكدًا أن استهداف البنية التحتية للطاقة يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة الدولي، إضافة إلى مخاطره على البيئة وسلامة شعوب المنطقة.وشدد على ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي، والعمل على خفض التصعيد بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة في ظل الظروف الراهنة.وكانت قد اعلنت وسائل إعلام ايرانية واسرائيلية، اليوم الاربعاء، استهداف منشآت طاقة حيوية في جنوب ، في خطوة توصف بأنها تحول في طبيعة الهجمات.وأفادت وكالة “فارس” بسماع دوي انفجارات عنيفة في منطقة عسلوية بمحافظة بوشهر، مع تسجيل إصابات في خزانات ومنشآت للغاز داخل المصفاة، دون صدور حصيلة رسمية للخسائر حتى الآن.في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أن الهجوم استهدف “منشأة الغاز الإيرانية الكبيرة” في بوشهر، مؤكدًا أن العملية نُفذت بالتنسيق مع .كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر، أن استهداف مصنع لمعالجة الغاز في إيران يمثل سابقة، إذ تُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها قصف بنى تحتية اقتصادية بهذا الحجم منذ بدء التصعيد.