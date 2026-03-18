الصحة العالمية تصدر تحذيرا يخص الشرق الأوسط

كما شددت على ضرورة حماية العاملين في القطاع الصحي وفقا للقانون الدولي في جميع الأوقات.وقالت بلخي في تصريحات لـ"بوليتيكو" إن الوضع في نظام الرعاية الصحية اللبناني "مترد للغاية"، لافتة إلى أن القطاع كان يعاني أصلا من ضغوط شديدة قبل الضربات الإسرائيلية، ويكافح الآن للتعامل مع الأعداد المتزايدة من النازحين.وحذرت المسؤولة الأممية من العواقب الوخيمة التي سيواجهها الشعب اللبناني نتيجة انقطاع الرعاية الطبية وصعوبة الحصول على الغذاء الطازج والمياه النظيفة.وكان لمنظمة العالمية، ، قد أدان قبل أيام استهداف للعاملين الصحيين في ، مؤكدا أن "مهاجمة الكوادر الطبية والمرافق الصحية أو عسكرتها غير جائز مطلقا وفقا للقانون الدولي الإنساني".وفي هذا السياق، أفادت الأحد الماضي بارتفاع عدد الضحايا من العاملين في المجال الصحي إلى 32 قتيلا و58 مصابا منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على لبنان في الثاني من مارس الجاري.ويتصاعد التوتر العسكري في المنطقة منذ أول مارس، حيث يشن " " اللبناني هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الإيراني ، الذي جاء عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على في 28 شباط الماضي.وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، مؤكدة بدء عملية عسكرية جديدة ضد التنظيم اللبناني.