ايران تتوعد بالرد على قصف حقل بارس: على اسرائيل ان تستعد

وذكر بيان لمقر خاتم ، أنه "على الأعداء أن يكونوا مستعدين لإجراء القوات المسلحة الإيرانية الحازم"، مشيرًا إلى أن "العدو المجرم اعتدى على جزء من البنية التحتية للوقود والطاقة في جنوبي البلاد".وأضاف، "كما حذرنا سابقًا إذا تم الاعتداء على البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز والاقتصاد في بلادنا من قبل الأميركيين والصهاينة، فإننا، إلى جانب الرد الحازم على العدو، سنستهدف بشدة مصدر هذا الاعتداء، ونعتبر استهداف البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز في بلد المعتدي مشروعًا لنا، وسننتقم بشدة في أقرب فرصة ممكنة".