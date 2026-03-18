بعد تكتم لأيام.. اسرائيل تقر بتضرر طائرات في مطار "بن غوريون" جراء القصف الإيراني

وذكر اعلام اسرائيلي أن "عدة طائرات في تضررت جراء قصف إيراني في الأيام الأخيرة.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن "3 طائرات خاصة في مطار بن غوريون تضررت من شظايا صاروخية في القصف الإيراني خلال الأيام الماضية".وفي وقت سابق، أعلن الإيراني شن ضربة بصواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة استهدفت مطار بن غوريون من عملية "الوعد - 4".