الامارات تعتبر قصف حقل بارس الايراني تهديدا لأمن الطاقة

وقالت الوزارة في بيان "تؤكد الإمارات العربية المتحدة أن استهداف منشآت الطاقة المرتبطة بحقل الجنوبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يُعد امتداداً لحقل الشمال في الشقيقة، يمثل تصعيداً خطيراً".وأضافت أن "استهداف البنية التحتية لقطاع الطاقة يُشكّل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي، ولأمن واستقرار المنطقة وشعوبها. كما ينطوي على تداعيات بيئية جسيمة، ويُعرّض المدنيين وأمن الملاحة والمنشآت المدنية والصناعية الحيوية لمخاطر مباشرة".وشددت على ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية تحت أي ظرف، مؤكدةً أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.