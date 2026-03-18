رسالة من السيد الخامنئي بشان لاريجاني

وقال السيد الخامنئي في رسالته التي اطلعت عليها ، "تلقّيتُ ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد الدكتور ، أمين وممثل القيادة فيه، إلى جانب نجله العزيز وعدد من زملائه".واضاف "لقد كان رحمه الله شخصيةً عالمة، بعيدة النظر، حكيمة وملتزمة، تمتلك خبرات واسعة في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والثقافية والإدارية، وقد شكّلت مسيرته الممتدة لما يقارب خمسة عقود حضورًا مميزًا في بنية النظام الإسلامي"، مبينا ان "اغتيال هذه الشخصية البارزة يعكس حجم مكانتها وما يكنّه أعداء من حقد تجاهها".وتابع "ليعلم أعداء الإسلام أن هذه الدماء الزكية لن تزيد شجرة النظام الإسلامي إلا قوةً وثباتًا، وأن لكل دمٍ ثمنًا سيدفعه القتلة المجرمون عاجلًا أم آجلًا"، مقدما "أحرّ التعازي إلى زوجته الكريمة وأبنائه وسائر ذويه، ولا سيما سماحة الشيخ صادق آملي لاريجاني، سائلاً الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته وأن يرفع درجاتهم في عليين".