روسيا: الحرب على إيران مدمرة لأمريكا وتقوض مكانتها

وقال باتروشيف وفق صحيفة "كوميرسانت": "إنها مدمرة للولايات المتحدة نفسها أيضا، لأن الأمريكيين يدمرون بأيديهم مكانتهم كضامن لأمن حلفائهم في جميع أنحاء العالم"، وأضاف أن النزاع غير مفيد لأي من الطرفين، وليس له أي مبرر أو أسباب موضوعية.

وأشار باتروشيف إلى أن النزاع حول يتجاوز حدود ، مستشهدا بحادثة إصابة الغواصة الأمريكية للفرقاطة الإيرانية بطوربيد في ، واصفا إياها بأنها "أول حالة من نوعها منذ أكثر من 40 عاما، أي منذ حرب الفولكلاند".



وأوضح أن السفينة الإيرانية لم تكن تحمل أي أسلحة على متنها، وكانت تشعر بالأمان لأنها كانت عائدة بعد المشاركة في مناورة " " المتعددة الأطراف، حيث تدربت سفن من 51 دولة على المشاركة المشتركة في المهام الإنسانية.



وأعرب باتروشيف عن ثقته في أن النزاع الحالي حول إيران ستجري تسويته، وأن الشعب الإيراني سيواصل التطور عبر مساره السيادي، وأكد أن إيران "شريك استراتيجي" لروسيا، وتربطهما "صداقة طويلة الأمد وتعاون مثمر".



يأتي هذا التصريح في وقت تشن فيه وإسرائيل منذ 28 فبراير عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى السابق وآلاف الضحايا المدنيين، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.