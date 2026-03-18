ترمب يعلّق قانون “جونز” لخفض أسعار الوقود مؤقتاً



أعلن الرئيس الأميركي، ترمب، تعليق قانون “جونز” لمدة 60 يوماً، في خطوة تهدف إلى تقليل كلفة نقل النفط والغاز داخل ومواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.



ويسمح القرار للسفن الأجنبية بنقل الوقود والسلع بين الموانئ الأميركية بشكل مؤقت، لتخفيف الضغط على سوق النفط وضمان استقرار الإمدادات، خاصة في ظل تداعيات التوترات المرتبطة بإيران.