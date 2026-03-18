قطر تعلن عن "أضرار جسيمة" بمدينة صناعية إثر هجوم صاروخي

وجاء في بيان الشركة القطرية: "تؤكد للطاقة أن مدينة راس لفان الصناعية تعرضت هذا المساء لهجمات صاروخية. وتم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الحرائق الناتجة عن الهجوم، حيث تسببت في أضرار جسيمة".وأضاف البيان: "لم تقع أي وفيات نتيجة الهجوم. قطر للطاقة ستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة".وكانت وسائل الإعلام الإيرانية نقلت اليوم الأربعاء عن الإيراني بأنه أصدر تحذيرات بإخلاء عدد من المنشآت النفطية في والإمارات وقطر.