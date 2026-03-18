اتصال إيراني أوروبي بشأن تطورات الشرق الأوسط وإغلاق هرمز

وحسب ما ذكرت " "، شرح عراقجي "الجرائم التي ارتكبتها والكيان الصهيوني، لاسيما الهجمات على المستشفيات، المدارس، البنى التحتية، والمنازل السكنية"، مذكرا بـ"مسؤولية جميع الحكومات في إدانة هذه الجرائم"، وأكد أن بلاده "عازمة على الدفاع عن وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية بكل قوتها".وانتقد وزير الخارجية بشدة النهج المزدوج والمنافق لبعض وكبار المسؤولين في تجاه العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني ضد ، مؤكدا أن "أي دعم أو مماشاة لخرق القانون العلني من قبل هذين الكيانين بمثابة تواطؤ في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الإيراني".واعتبر أن "الوضع الراهن في منطقة ومضيق هرمز هو نتيجة مباشرة للحرب التي فرضتها أمريكا على إيران"، محذرا من "التداعيات الخطيرة المترتبة عن الدسيسة الأمريكية لجر دول أخرى إلى حربها الإجرامية ضد إيران".وشدد عراقجي على أن "خلل الملاحة في ناتج عن الحرب المفروضة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني، وإذا كان الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية مهتمين بالسلام والأمن في المنطقة، فعليهم بدلاً من اتخاذ مواقف غير مسؤولية، السعي لممارسة الضغط على المعتدين ووقف عدوانهم العسكري ضد الشعب الإيراني".من جانبها، أعربت كالاس عن "قلقها البالغ تجاه التداعيات الأمنية، الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن الحرب"، مؤكدة على موقف الاتحاد الأوروبي بـ"ضرورة الوقف الفوري للحرب"، وفق "تسنيم".