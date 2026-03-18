موسكو بشأن إغلاق هرمز: يؤثر على ثلث توريدات النفط العالمية

وقال في كلمة له، اليوم الأربعاء: "اليوم يؤثر النزاع في الشرق الأوسط على توريدات ما لا يقل عن 20 مليون برميل يوميا".وتابع: "تجدر الإشارة إلى أن هذا نحو 20% من استهلاك النفط والمشتقات النفطية في العالم بأسره".وأضاف: "إذا نظرنا إلى التجارة العالمية التي يبلغ حجمها نحو 70 مليون برميل يوميا، فإن الـ 20 مليونا التي توقف توريدها إلى الأسواق العالمية، تشكل نحو ثلث التجارة العالمية".وأشار نوفاك أيضا إلى أن نحو 20% من الغاز المنتج في العالم لا يمكن توريدها إلى الأسواق في الوقت الراهن.وأكد أن العالم يشهد حاليا أزمة كبرى للطاقة، لن تؤدي إلى نقص موارد الطاقة والإخلال بالنقل والسلاسل اللوجستية فحسب، بل وإلى تغييرات شاملة في الأسواق العالمية، مضيفا أن ذلك بدوره سيؤثر على وتائر النمو الاقتصادي في العالم.يذكر أن هددت باستهداف السفن التابعة للولايات المتحدة وحلفائها في ، ردا على العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضدها، وتسببت العمليات القتالية في المنطقة بتقلص توريدات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.