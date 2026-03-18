إيران تعلن بدء إطلاق موجة الصواريخ باتجاه "إسرائيل"

أعلنت ، مساء الأربعاء، عن بدء إطلاق موجة من الصواريخ باتجاه "إسرائيل".

وقال التلفزيون الإيراني، "بدء إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من باتجاه الأراضي المحتلة".

الى ذلك، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "إطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط وجنوب ومنطقة ".

وأضافت الجبهة "إطلاق صفارات الإنذار في مرغليوت في الأعلى شمالي إسرائيل".