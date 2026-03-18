قطر تطالب ملحقين إيرانيين مغادرة أراضيها خلال 24 ساعة

طالبت ، الأربعاء، الملحقين العسكري والأمني بسفارة مغادرة أراضيها خلال 24 ساعة.

وقالت الخارجية القطرية، "إعلان الملحقين العسكري والأمني بسفارة والعاملين في الملحقيتين أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وأضافت "الطلب من الملحقين العسكري والأمني بسفارة إيران مغادرة أراضي الدولة خلال مدة أقصاها 24 ساعة".

ولفتت الخارجية القطرية الى "استمرار الجانب الإيراني في هذا النهج العدائي سيقابل باتخاذ إجراءات إضافية"، مضيفة " تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وفق القانون الدولي".

وكانت شركة "قطر للطاقة" أفادت، اليوم الأربعاء، بأن مدينة راس لفان الصناعية تعرضت، لهجمات صاروخية، فيما تم نشر فرق الاستجابة لاحتواء الحريق الذي تسبب في أضرار جسيمة نتيجة الهجوم.