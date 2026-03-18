استهداف مصفاة الغاز الطبيعي المسال في البحرين

أفادت وكالة "فارس"، بأن القوات الإيرانية شنت هجوما صاروخيا استهدف مصفاة الغاز الطبيعي المسال في .

وذكرت "فارس" أن "مصفاة الغاز الطبيعي المسال في ، والتي تُعتبر ضمن المصالح الأمريكية، تعرضت لهجمات صاروخية ساحقة، ولا تزال هذه الهجمات مستمرة".

وحسب فارس"، فإن "هذه المصفاة تقع بالقرب من الجسر الرابط بين جزيرة البحرين والسعودية"، لافتة إلى أن "الأنباء الأولية تشير إلى تدمير الجسر أو تعرضه لأضرار جسيمة جراء الانفجارات في المصفاة".



وجاء ذلك تزامنا مع إعلان شركة " للطاقة" أن مدينة راس لفان الصناعية تعرضت لهجمات صاروخية، مشيرة إلى أنه "تم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الحرائق الناتجة عن الهجوم، حيث تسببت في أضرار جسيمة، ولم تقع أي وفيات نتيجة الهجوم".