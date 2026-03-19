قطر للطاقة تعلن تعرض عدة مرافق للغاز الطبيعي المسال لهجمات صاروخية

وقالت في بيان إنه "بالإضافة إلى الهجوم السابق على مدينة راس لفان الصناعية يوم الأربعاء، الذي أصاب مصنع تحويل الغاز إلى سوائل بأضرار جسيمة، تؤكد للطاقة أنه في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، تعرضت عدة مرافق للغاز الطبيعي المسال لهجمات صاروخية تسببت بحرائق وتعرضت للمزيد من الأضرار الجسيمة".وأشار البيان إلى أنه تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ فورا لاحتواء الأضرار، ولم تقع أي إصابات نتيجة الهجمات.وأمس الأربعاء نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن الإيراني أنه أصدر تحذيرات بإخلاء عدد من المنشآت النفطية في والإمارات وقطر، وذلك بعد أن شنت ضربة صاروخية واسعة استهدفت منشآت الحيوية، وأدت إلى تضرر مصافي حقل " الجنوبي" للغاز في منطقة "عسلوية" جنوب .وقال الرئيس الأمريكي إن لم تكن على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي على حقل غاز جنوب فارس في إيران، وأن قطر لم تكن متورطة فيه بأي شكل.وأكد أن "إسرائيل لن تقوم بأي هجمات أخرى تتعلق بهذا الحقل، إلا إذا قررت إيران مهاجمة دولة وهي في هذه الحالة قطر"، محذرا من أنه في هذه الحالة "ستقوم الولايات المتحدة سواء بمساعدة أو دون موافقة إسرائيل، بتدمير كامل حقل غاز جنوب فارس بقوة وحجم لم تشهدهما إيران من قبل".