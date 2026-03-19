واشنطن تدرس إنزالاً برياً في إيران للسيطرة على "شريان النفط" وتأمين اليورانيوم

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير في رمضان
من
06:50 AM
الى
07:55 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سقوط مسيرة على برج مراقبة كويتي قرب حدود العراق
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-559260-639094921929786601.jpeg
واشنطن تدرس إنزالاً برياً في إيران للسيطرة على "شريان النفط" وتأمين اليورانيوم
دوليات
2026-03-19 | 00:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
746 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
تتجه
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
نحو توسيع الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة عبر نشر آلاف الجنود، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة.
وتأتي هذه التعزيزات في ذروة الحرب مع
طهران
، إذ ستمنح
القيادة الأمريكية
خيارات أوسع بينما تستعد
واشنطن
لمرحلة جديدة من المواجهة التي بدأت تلامس أسبوعها الثالث دون مؤشرات على التهدئة.
خيارات متعددة
وتهدف هذه التعزيزات -وفقا للمصادر- إلى تنفيذ عدة خيارات مطروحة حاليا على طاولة
ترامب
، تتضمن:
السيطرة على جزيرة خارك:
وهي الشريان الحيوي لتصدير 90% من النفط الإيراني، ويرى خبراء عسكريون أن "السيطرة" عليها خيار أفضل من "تدميرها" نظرا لأهميتها الاقتصادية، رغم المخاطر العالية لاستهدافها بالصواريخ الإيرانية.
تأمين اليورانيوم:
نقاشات حول إرسال قوات خاصة لتأمين مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب، رغم تأكيد الخبراء أنها مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر حتى بالنسبة لقوات العمليات الخاصة.
سواحل هرمز:
تدرس
إدارة ترامب
نشر قوات على طول الخط الساحلي الإيراني لضمان مرور ناقلات النفط عبر المضيق، بدلاً من الاكتفاء بالمواكبة الجوية والبحرية.
ولا تعتقد المصادر أن نشر
القوات البرية
في أي مكان في
إيران
وشيكا، لكنهم رفضوا مناقشة تفاصيل التخطيط العملياتي الأمريكي.
وتتجاوز المناقشات حول التعزيزات الأمريكية وصول "مجموعة جاهزة برمائية" الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط، مع "وحدة استكشافية من مشاة البحرية" تضم أكثر من 2000 فرد، وفقا للمصادر ذاتها.
لكن أحد المصادر أشار إلى أن
الجيش الأمريكي
يفقد عددا كبيرا من القوات بقرار إرسال حاملة الطائرات "يو
إس إس
جيرالد
آر فورد" إلى
اليونان
للصيانة بعد حريق على متنها.
منزلق "الحروب الأبدية"
وأشارت المصادر إلى أن أي تدخل بري -حتى ولو كان محدودا- يمثل مخاطرة سياسية كبرى لترمب، الذي بنى حملته الانتخابية على وعد بإنهاء "الحروب الأبدية" وتجنب التورط في نزاعات الشرق الأوسط.
ولم يستبعد ترامب مؤخرا خيار "الأقدام على الأرض"، رغم مقتل 13 جندياً أمريكياً وإصابة نحو 200 آخرين منذ بدء العملية العسكرية في 28 فبراير/شباط الماضي.
ومع ذلك، قالت رويترز -نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض– إن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعدُ، لكنه يُبقي كافة الخيارات متاحة لتحقيق أهداف عملية "الغضب الملحمي"، والتي تتمحور حول تدمير قدرات إيران الصاروخية والقضاء على البحرية الإيرانية.
وأضاف أن ترامب يسعى إلى ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي نهائيا، وشلّ قدرة "الوكلاء" على زعزعة استقرار المنطقة، على حد تعبيره.
وبخصوص
مضيق هرمز
، ما زال موقف ترامب متذبذبا، فبعد أن طالب دول العالم بتحمل مسؤولية حماية سفنها، لوّح -في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"- بإمكانية "إنهاء" ما تبقى من الدولة الإيرانية، وترك مسؤولية المضيق للدول المستفيدة منه، قائلا: "نحن لا نستخدمه".
وتأتي هذه المناقشات في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الأمريكي مهاجمة البحرية الإيرانية، ومخزوناتها من الصواريخ والطائرات المسيرة وصناعتها الدفاعية.
إذ نفذت
الولايات المتحدة
أكثر من 7800 ضربة منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط، وأتلفت أو دمرت أكثر من 120 سفينة إيرانية حتى الآن، وفقا لأرقام
القيادة المركزية الأمريكية
-الصادرة أمس الأربعاء- التي تشرف على ما يقارب 50 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
السومرية نيوز
+A
-A
الأكثر مشاهدة
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-18
سوشيل رمضان
الإفراط في النوم يرفع نسبة الوفاة - سوشيل رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
10:53 | 2026-03-18
سوشيل رمضان
الإفراط في النوم يرفع نسبة الوفاة - سوشيل رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
10:53 | 2026-03-18
حديث رمضان
الاغتراب والابتعاد عن الذات - حديث رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
09:37 | 2026-03-18
حديث رمضان
الاغتراب والابتعاد عن الذات - حديث رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
09:37 | 2026-03-18
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.