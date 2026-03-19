"ليلة الصواريخ".. إيران تفتح نيرانها على 5 دول خليجية والدوحة تطرد الدبلوماسيين الإيرانيين

دوليات

2026-03-19 | 01:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;ليلة الصواريخ&quot;.. إيران تفتح نيرانها على 5 دول خليجية والدوحة تطرد الدبلوماسيين الإيرانيين
775 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

أعلنت قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين، أمس الأربعاء، تعرضها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة أطلقتها طهران، فيما أدان عدد من العواصم العربية الاستهداف الإيراني لمدينة رأس لفان الصناعية بدولة قطر.

وأفادت شركة "قطر للطاقة" بتعرض عدة مرافق للغاز الطبيعي المسال بمدينة رأس لفان الصناعية لهجمات صاروخية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس تسببت بحرائق وأضرار الجسيمة.

وأوضحت قطر للطاقة في بيان أنه تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ فورا لاحتواء الأضرار، ولم تقع أي إصابات نتيجة الهجمات.

وكانت مدينة رأس لفان تعرضت أمس الأربعاء لهجوم أصاب مصنع تحويل الغاز إلى سوائل بأضرار جسيمة.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض دولة قطر لهجوم بصاروخين بالستيين من إيران.

وكانت وزارة الدفاع قالت في بيان إن الأراضي القطرية تعرضت لهجوم بخمسة صواريخ بالستية إيرانية، موضحة أن القوات القطرية نجحت في التصدي لأربعة منها، في حين سقط صاروخ في مدينة رأس لفان الصناعية وتسبب في حريق.

وأعلنت دولة قطر الأربعاء أن الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية والعاملين في الملحقيتين هم "أشخاص غير مرغوب فيهم"، على خلفية عمليات الاستهداف الإيرانية المتكررة للأراضي القطرية.

وفي الرياض، أفاد الدفاع المدني السعودي بإصابة 4 مقيمين من الجنسيات الآسيوية وحدوث أضرار مادية محدودة، نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بمدينة الرياض.

وبدورها، قالت وزارة الدفاع السعودية في بيان إنه تم اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه الرياض، وذكرت سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض على مناطق متفرقة في العاصمة.

كما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وخلال 24 ساعة، أعلنت السعودية اعتراض 4 صواريخ باليستية و29 طائرة مسيّرة في المملكة.

وفي أبو ظبي، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجهات المختصة تعاملت مع حادثتيْ سقوط شظايا نتيجة عملية تصد ناجحة لصواريخ استهدفت منشأة حبشان للغاز وحقل باب، وأضافت أنه تم تعليق العمليات في المنشأة ولم يتم تسجيل أي إصابات.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيانات متتالية أن دفاعاتها الجوية تعاملت 3 مرات مع اعتداءات بصواريخ ومسيّرات قادمة من إيران.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان بأن الاعتداءات الإيرانية أدت إلى مقتل 2 من منتسبي القوات المسلحة، ومقتل 6 مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغالية والفلسطينية، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على أراضيها في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأضافت أن الهجمات الإيرانية أدت إلى إصابة 158 شخصا بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة.

وبدورها، ⁠ذكرت هيئة عمليات ⁠التجارة البحرية البريطانية ⁠اليوم الخميس أن النيران ‌اشتعلت بسفينة بعد أن أصيبت بمقذوف لم ⁠تتحدد هويته على ⁠بعد 11 ⁠ميلا بحريا ⁠إلى ⁠الشرق من خورفكان بالإمارات.

أما في الكويت، فقد أعلن العميد جدعان فاضل المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني أن الجيش الكويتي أسقط فجر اليوم 5 مسيرات في مواقع المسؤولية التي يتولى تأمينها.

وفي المنامة، أفادت قوة دفاع البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخين من إيران.

وخلال 17 يوما، استهدفت إيران الدول العربية بما لا يقل عن 3 آلاف و955 صاروخا وطائرة مسيّرة، إضافة إلى هجوم بطائرتين مقاتلتين، بحسب إحصاء لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى مساء الاثنين الماضي.

إدانات لاستهداف رأس لفان
وأدانت عدة عواصم عربية الاعتداء الإيراني الذي استهدف مدينة رأس لفان الصناعية في دولة قطر.

وشدد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على أنّ هذه الاعتداءات "تعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي"، مؤكداً تضامن ووقوف دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ودعمها المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون وحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها والحفاظ على استقرارها.

وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت له مدينة رأس لفان.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على أن هذا الاستهداف "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها، وخرقا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2817″.

وجددت الوزارة تضامن الكويت الكامل مع قطر ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها.

كما أدانت مصر بـ"أشد العبارات الاعتداءات الآثمة على دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى الشقيقة، والتي استهدفت منشآت البنية التحتية المدنية فيها".

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن "إدانتها القاطعة لأي تهديدات أو محاولات لاستهداف المنشآت النفطية أو الغاز في دول الخليج العربي، بما في ذلك استهداف مدينة رأس لفان الصناعية" القَطرية، مشددة على وقوفها الكامل إلى جانب دولة قطر في مواجهة أي اعتداءات آثمة.

كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "العدوان الإيراني الغاشم على منشأة غاز بمدينة رأس لفان الصناعية في قطر".
 
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن "إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الإيراني السافر لمدينة رأس لفان الصناعية"، مؤكدا في بيان أن هذا الاعتداء الخطير "يمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويعد تصعيدا مرفوضا يعكس النهج الإيراني العدواني الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض السلم الإقليمي".
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
Play
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-18
Play
نشرة ١٨ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-18
Play
العراق في دقيقة 18-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-18
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
الإفراط في النوم يرفع نسبة الوفاة - سوشيل رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
10:53 | 2026-03-18
Play
الإفراط في النوم يرفع نسبة الوفاة - سوشيل رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
10:53 | 2026-03-18
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الاغتراب والابتعاد عن الذات - حديث رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
09:37 | 2026-03-18
Play
الاغتراب والابتعاد عن الذات - حديث رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
09:37 | 2026-03-18
هاتوا الفوانيس
Play
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
Play
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
Play
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
Play
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
Play
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
الأكثر مشاهدة
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
Play
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-18
Play
نشرة ١٨ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-18
Play
العراق في دقيقة 18-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-18
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
الإفراط في النوم يرفع نسبة الوفاة - سوشيل رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
10:53 | 2026-03-18
Play
الإفراط في النوم يرفع نسبة الوفاة - سوشيل رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
10:53 | 2026-03-18
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الاغتراب والابتعاد عن الذات - حديث رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
09:37 | 2026-03-18
Play
الاغتراب والابتعاد عن الذات - حديث رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
09:37 | 2026-03-18
هاتوا الفوانيس
Play
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
Play
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
Play
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
Play
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
Play
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08

