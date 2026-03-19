سقوط مسيرة على برج مراقبة كويتي قرب حدود العراق
بعد استقالته.. جو كينت يفتح النار على اللوبي الإسرائيلي: "دفعونا لحرب العراق ثانية"

دوليات

2026-03-19 | 01:41
بعد استقالته.. جو كينت يفتح النار على اللوبي الإسرائيلي: "دفعونا لحرب العراق ثانية"
المصدر:
الجزيرة نت
658 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

حمّل مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب المستقيل جو كينت، اللوبي الإسرائيلي في واشنطن مسؤولية الدفع نحو الحرب مع إيران، مؤكدا أن طهران لم تكن قريبة من امتلاك سلاح نووي، وأن التهديد جرى تضخيمه لتبرير التصعيد.

وجاءت تصريحات كينت -بعد يوم واحد من استقالته احتجاجا على الحرب- في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون.

وقال كينت في المقابلة، إن قرار المواجهة مع إيران "دُفع من الجانب الإسرائيلي"، رغم المعرفة المسبقة بأن ذلك سيؤدي إلى رد إيراني وتصعيد واسع.

وأضاف كينت -وهو جندي سابق خدم لعشرين عاما - أن إسرائيل تصرفت على أساس أن الولايات المتحدة ستُضطر لاحقا إلى الانخراط في الحرب للدفاع عنها وحمايتها.

وكشف أنه ومسؤولين آخرين متشككين من الحرب على إيران، مُنعوا من مشاركة مخاوفهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، دون أن يكشف عمن منعهم من مقابلته.

لا وجود لسلاح نووي
ونفى كينت -بشكل قاطع- أن تكون إيران على وشك إنتاج قنبلة نووية، قائلا إنها لم تكن كذلك قبل اندلاع الحرب ولا حتى قبل الضربات الأمريكية على منشآتها النووية في يونيو/حزيران الماضي خلال حرب الـ12 يوما.

كما أشار إلى استمرار التزام طهران بفتوى دينية تعود إلى عام 2004 تحظر تطوير السلاح النووي، مؤكدا عدم وجود أي مؤشرات استخباراتية على خرقها.

واعتبر أن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي لم يُضعف النظام، بل عزز موقف التيار المتشدد داخله، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية كانت واثقة من بقاء النظام حتى في حال فقدان رأسه.
وكان كينت قد أعلن استقالته عبر منصة "إكس" الثلاثاء الماضي، تعبيرا عن معارضته للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وشدد في بيان استقالته على أن إيران "لم تشكل تهديدا مباشرا" للولايات المتحدة، وأن الحرب جاءت نتيجة ضغوط إسرائيل واللوبيات الداعمة لها داخل واشنطن.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي ربما تم دفعه نحو قرار "كارثي" يُذكّر بحرب العراق، معتبرا أن إرسال جنود أمريكيين إلى حرب "لا تخدم مصلحة الشعب الأمريكي" أمر غير مبرر.

مفاجأة في الإدارة الأمريكية
وأثارت استقالته -وهي الأعلى مستوى حتى الآن على خلفية الحرب- مفاجأة داخل الإدارة، رغم أن البيت الأبيض قلل من أهميتها مؤكدا أن كينت لم يكن ضمن دائرة صنع القرار.

والثلاثاء، صرح ترامب للصحفيين بأنه بعد قراءة رسالة استقالة كينت "أدرك أن رحيله أمر جيد". وفي اليوم التالي، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الحادثة بأنها "مُضحكة ومُهينة"، وحاولت التقليل من أهمية كينت.

وفي المقابل، حظي كينت بدعم من بعض الشخصيات السياسية المعارضة للحرب، في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل الولايات المتحدة للتدخل العسكري.

وعُيّن كينت في منصب مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب الحساس في فبراير/شباط 2025 بقرار من ترامب.

ويُعد من أبرز المسؤولين في منظومة الاستخبارات، حيث يتولى تنسيق المعلومات المتعلقة بالتهديدات الإرهابية داخل الولايات المتحدة وخارجها، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والاستخبارية.

وتأتي هذه التطورات مع دخول الحرب أسبوعها الثالث، وسط مخاوف من تداعيات إقليمية واقتصادية واسعة، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتعطُّل الملاحة في مضيق هرمز، وتزايد المعارضة السياسية داخل الولايات المتحدة لاستمرار الحرب التي لا توجد مؤشرات على انحسارها.
أحدث الحلقات
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
Play
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-18
Play
نشرة ١٨ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-18
Play
العراق في دقيقة 18-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-18
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
الإفراط في النوم يرفع نسبة الوفاة - سوشيل رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
10:53 | 2026-03-18
Play
الإفراط في النوم يرفع نسبة الوفاة - سوشيل رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
10:53 | 2026-03-18
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الاغتراب والابتعاد عن الذات - حديث رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
09:37 | 2026-03-18
Play
الاغتراب والابتعاد عن الذات - حديث رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
09:37 | 2026-03-18
هاتوا الفوانيس
Play
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
Play
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
Play
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
Play
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
Play
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
الأكثر مشاهدة
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
Play
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-18
Play
نشرة ١٨ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-18
Play
العراق في دقيقة 18-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-18
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
الإفراط في النوم يرفع نسبة الوفاة - سوشيل رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
10:53 | 2026-03-18
Play
الإفراط في النوم يرفع نسبة الوفاة - سوشيل رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
10:53 | 2026-03-18
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الاغتراب والابتعاد عن الذات - حديث رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
09:37 | 2026-03-18
Play
الاغتراب والابتعاد عن الذات - حديث رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
09:37 | 2026-03-18
هاتوا الفوانيس
Play
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
Play
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
Play
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
Play
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
Play
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08

اخترنا لك
مقر خاتم الأنبياء: ردنا على استهداف بنية الطاقة الإيرانية مستمر
06:06 | 2026-03-19
من لندن الى بغداد.. جامعة بريطانية تطلق رسالة باللهجة العراقية
05:35 | 2026-03-19
أمريكا تدعو مواطنيها الى مغادرة السعودية
05:25 | 2026-03-19
عراقجي يهاجم "نفاق العالم": ماذا لو وضع رئيس إيران قائمة اغتيالات أمام سفير أجنبي؟
05:00 | 2026-03-19
الكرملين: حرب إيران قد تدفع أوكرانيا لتسوية مع روسيا
03:50 | 2026-03-19
خرق في قلب واشنطن.. مسيرات مجهولة تطارد وزيري الخارجية والدفاع فوق "فورت ماكنير"
03:01 | 2026-03-19

