خرق في قلب واشنطن.. مسيرات مجهولة تطارد وزيري الخارجية والدفاع فوق "فورت ماكنير"

وقال مصدران لصحيفة " " إنه لم يتم تحديد مصدر الطائرات المسيرة حتى الآن.وأفاد مسؤول كبير في ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن عدة طائرات مسيرة رصدت في ليلة واحدة خلال الأيام العشرة الماضية، مما دفع إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وعقد اجتماع في لبحث سبل الرد.وتأتي هذه الحادثة في ظل حالة تأهب قصوى تشهدها المنشآت العسكرية والدبلوماسية الأمريكية على خلفية الضربات المشتركة مع ضد . فقد أصدرت تحذيرا أمنيا عالميا لجميع بعثاتها الدبلوماسية، كما شهدت عدة قواعد محلية إجراءات أمنية مشددة.ورفعت قاعدة ماكديل الجوية في فلوريدا، التي تضم مقر المسؤولة عن العمليات ضد إيران، مستوى التأهب إلى " " - وهو المستوى الذي يعني وجود معلومات استخباراتية عن احتمال وقوع هجوم. كما تم إغلاق القاعدة مرتين هذا الأسبوع، إثر حادثين أمنيين منفصلين.وأشارت المصادر إلى أن رصد الطائرات المسيرة دفع المسؤولين إلى مناقشة إمكانية نقل روبيو وهيغسيث إلى مواقع بديلة، رغم تأكيد مسؤول كبير أنهما لم ينتقلا بعد. ورفض المتحدث باسم البنتاغون التعليق على الحادثة، معتبرا أن "الإبلاغ عن تحركات الوزيرين أمر غير مسؤول للغاية".وكانت رصدت طائرات مسيرة مجهولة حول الرئيس خلال حملته الانتخابية عام 2024، كما تواصلت التهديدات ضد مسؤولين سابقين مثل وجون بولتون.يذكر أن قاعدة فورت ماكنير، التي تقع قرب والبيت الأبيض، تضم جامعة ومساكن كبار المسؤولين العسكريين، وشهدت مؤخراً انتقال عدد من مسؤولي إدارة ترامب إليها لأسباب أمنية.المصدر: " بوست"