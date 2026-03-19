وزير الحرب الأميركي: مهمتنا في إيران ستنتهي قريباً وانتظروا ضربة اليوم

‏‏وقال هيغسيث، إنه "سنمنع من الحصول على السلاح النووي، وستتلقى ضربة قوية اليوم"، لافتاً إلى أن "العمليات العسكرية الجارية ستنتهي قريباً".وأضاف أن "القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 7 آلاف هدف داخل إيران، والولايات المتحدة تنتصر وفق شروطها وأهدافها"، مشيرا إلى أن "الهجمات الإيرانية على القوات الأمريكية تراجعت بنسبة 90%، وأن القوات ألحقت أضراراً بأكثر من 120 سفينة إيرانية".واوضح هيغسيث أن "الصناعة الرئيسية في إيران تقوم على الأذرع التي ترعاها الدولة، وعلى العالم والشرق الأوسط والحلفاء في أوروبا ان يشكرو الرئيس ".من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية دان كين أن "القوات استخدمت قنابل خارقة للتحصينات لتدمير صواريخ كروز إيرانية مضادة للسفن"، مبيناً أن "العمليات الجوية توسعت لتشمل عمق المجال الجوي الإيراني".وأضاف أن "القوات تعمل على منع إيران من إطلاق الطائرات المسيرة"، مشيراً إلى أن "مقاتلات (A-10) دخلت الأجواء الجنوبية لإيران".