نيران ايرانية تجبر طائرة F- 35 امريكية على الهبوط الاضطراري.. هذه التفاصيل

وذكرت الشبكة ان" طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 هبطت اضطرارياً في قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط بعد تعرضها لما يُعتقد أنه نيران إيرانية".PasteCancelوقال المتحدث باسم ، إن "الطائرة الشبحية من الجيل الخامس كانت "تنفذ مهمة قتالية فوق " عندما اضطرت للهبوط اضطرارياً".وأضاف هوكينز أن "الطائرة أت أواخر فبراير، حيث تستخدم كل من وإسرائيل في هذا الصراع، وتتجاوز تكلفة الطائرة الواحدة 100 مليون دولار.ويأتي هذا الهبوط الاضطراري في وقت يواصل فيه كبار المسؤولين الأمريكيين الادعاء بتحقيق نجاح واسع النطاق في حملتهم ضد إيران".وكان بيت هيغسيث اكد صباح الخميس بأن الولايات المتحدة "تحقق انتصاراً حاسماً" وأن الدفاعات الجوية الإيرانية "تم تدميرها بالكامل".