تصريحات ترامب الاخيرة.. نتنياهو وعدني بعدم استهداف منشآت الطاقة واليابان افضل من الناتو

وأكد أن حظيت بدعم كبير من ، مشيراً إلى أن هذا الدعم يفوق ما قدمه (الناتو) في بعض الجوانب.وفيما يتعلق بالانتشار العسكري، أوضح أن بلاده لن تقوم بإرسال جنود إلى أي مكان، مؤكداً في الوقت ذاته اتخاذ إجراءات لضبط الأسعار داخلياً.وحول الحرب، قال ترامب إن انتهائها سيجعل العالم أكثر أمناً، محذراً من أن تمثل تهديداً جدياً للمنطقة والعالم، مدعياً أن القوات الأمريكية تمكنت من القضاء على قيادات إيرانية واستهداف قدراتها البحرية والدفاعات الجوية.وأضاف أن إيران تبحث حالياً عن قيادات بديلة، مشيراً إلى إمكانية استهداف جزيرة خارك، ومؤكداً أن العمليات العسكرية تسير بوتيرة أسرع من المحدد.كما شدد على أن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الصراع بسرعة كبيرة إذا أرادت، منتقداً في الوقت نفسه بسبب ما وصفه بالتخلي عن معدات عسكرية في .وأشار إلى أن الطائرات الأمريكية تحلق داخل الأجواء الإيرانية دون عوائق، مؤكداً امتلاك بلاده مخزوناً ضخماً من الذخائر.وفي سياق متصل، كشف أنه طلب من الإسرائيلي عدم استهداف حقول النفط، داعياً إلى تجنب ضربها مستقبلاً.