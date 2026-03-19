مصر تعلن يوم غد أول أيام عيد الفطر

وقرأ مفتي الجمهورية نظير عياد، بيان دار الإفتاء على الهواء، مؤكدا ثبوت رؤية من خلال اللجان للدار، وتكامل الرؤية مع الحسابات الفلكية.واستطلعت دار الإفتاء المصرية ، مساء اليوم الخميس مع غروب يوم 29 رمضان، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في عدة مناطق بالجمهورية.وتتوافق بهذه الرؤية مع العديد من التي أعلنت أمس تعذر رؤية لتتم رمضان 30 يوما ويكون يوم الجمعة أول أيام عيد ، نظرا لتقدمها بيوم على مصر في بداية شهر رمضان، وعلى رأسها دول .