اندلاع حريق بمجمع نفطي في "إسرائيل" بعد استهدافه بصاروخ

وأكدت المصادر الرسمية أن الإصابة أدت إلى اشتعال النيران بعدد من المركبات، وإلحاق أضرار بخطوط الأنابيب والبنية التحتية لنقل الطاقة داخل المجمع، مما دفع الإدارة إلى إغلاق بعض مرافق الإنتاج كإجراء احترازي، مع استمرار التكرير الأساسية في العمل بطاقة محدودة.وفي سياق متصل، تسببت شظايا الصواريخ والاعتراضات في تضرر خطوط الضغط العالي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء واسعة في منطقة "الكريوت" وضواحي ، قبل أن تتمكن طواقم من استعادة الإمدادات جزئيا.من جانبه، قلل وزير الطاقة والبنية التحتية، ، عقب زيارته للموقع، من الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة بأنها "موضعية" ولا تشكل تهديدا استراتيجيا لاستمرارية تزويد السوق المحلية بالوقود، مشددا على أن الجبهة الداخلية مستعدة للتعامل مع تداعيات التصعيد الحالي.